Сердцем к сердцу (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, San ren shi jie
Мелодрама, Комедия18+

Музыкант Джордж Лэм разрывается между моделью Розамунд Кван и Додо Ченг, матерью его ученицы Вивиан Чоу.

Страна
Гонконг
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердцем к сердцу»