Wink
Фильмы
Сердца и кости
Актёры и съёмочная группа фильма «Сердца и кости»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сердца и кости»

Режиссёры

Бен Лоуренс

Бен Лоуренс

Ben Lawrence
Режиссёр

Актёры

Хьюго Уивинг

Хьюго Уивинг

Hugo Weaving
АктёрDan Fisher
Эндрю Лури

Эндрю Лури

Andrew Luri
АктёрSebastian Ahmed
Хейли МакЭлхинни

Хейли МакЭлхинни

Hayley McElhinney
АктрисаJosie Avril
Алан Дьюкс

Алан Дьюкс

Alan Dukes
АктёрGraham Fisher
Мелани Де Ферранти

Мелани Де Ферранти

Melanie De Ferranti
АктрисаClaire Fisher
Тони Скэнлэн

Тони Скэнлэн

Toni Scanlan
АктрисаAda Williams
Брэндон Бурк

Брэндон Бурк

Brandon Burke
АктёрDoctor Matrozis
Виктория Харалабиду

Виктория Харалабиду

Victoria Haralabidou
АктрисаDoctor Angela Makris
Карим Зрейка

Карим Зрейка

Karim Zreika
АктёрAbad

Сценаристы

Бен Лоуренс

Бен Лоуренс

Ben Lawrence
Сценарист

Продюсеры

Стивен Бойл

Стивен Бойл

Stephen Boyle
Продюсер

Монтажёры

Фил Хорн

Фил Хорн

Philip Horn
Монтажёр

Операторы

Хью Миллер

Хью Миллер

Hugh Miller
Оператор

Композиторы

Рафаэль Мэй

Рафаэль Мэй

Rafael May
Композитор