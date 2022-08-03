Сердца и кости
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Сердца и кости

Сердца и кости (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

7.92019, Hearts and Bones
Драма110 мин18+

О фильме

Военный фотограф Дэниел готовит выставку своих работ, снятых в горячих точках по всему миру. Узнав об этом, на его пороге появляется Себастьян, житель одной из деревень Судана, где Дэниел запечатлел ужасные события. Себастьян считает, что его народ достаточно настрадался и просит фотографа исключить эти снимки из экспозиции выставки.

Страна
Австралия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb