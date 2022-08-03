Сердца и кости (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Военный фотограф Дэниел готовит выставку своих работ, снятых в горячих точках по всему миру. Узнав об этом, на его пороге появляется Себастьян, житель одной из деревень Судана, где Дэниел запечатлел ужасные события. Себастьян считает, что его народ достаточно настрадался и просит фотографа исключить эти снимки из экспозиции выставки.

