Сердца и кости (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
7.92019, Hearts and Bones
Драма110 мин18+
О фильме
Военный фотограф Дэниел готовит выставку своих работ, снятых в горячих точках по всему миру. Узнав об этом, на его пороге появляется Себастьян, житель одной из деревень Судана, где Дэниел запечатлел ужасные события. Себастьян считает, что его народ достаточно настрадался и просит фотографа исключить эти снимки из экспозиции выставки.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БЛРежиссёр
Бен
Лоуренс
- Актёр
Хьюго
Уивинг
- ЭЛАктёр
Эндрю
Лури
- ХМАктриса
Хейли
МакЭлхинни
- АДАктёр
Алан
Дьюкс
- МДАктриса
Мелани
Де Ферранти
- ТСАктриса
Тони
Скэнлэн
- ББАктёр
Брэндон
Бурк
- ВХАктриса
Виктория
Харалабиду
- КЗАктёр
Карим
Зрейка
- БЛСценарист
Бен
Лоуренс
- СБПродюсер
Стивен
Бойл
- ФХМонтажёр
Фил
Хорн
- ХМОператор
Хью
Миллер
- РМКомпозитор
Рафаэль
Мэй