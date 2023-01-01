Семейный план (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Family Plan
Комедии, Семейные6+
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Сюжет
Гарри Хебер спасает летний лагерь от негодяя Джеффри, который мечтает его захватить с целью создать там роскошный курорт, конечно же выгнать оттуда детей, заселить богатеньких отдыхающих и заработать на этом кучу денег.
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Информация
Рейтинг
- ФГРежиссёр
Фред
Гербер
- АБАктёр
Адам
Бич
- ГМАктёр
Гарри
Морган
- ДРАктёр
Джадж
Райнхолд
- ЭБАктёр
Эдди
Боуз
- ТРАктёр
Тони
Розато
- ДПАктёр
Джои
Пирсон
- Актёр
Лесли
Нильсен
- ЭПАктриса
Эмили
Проктер
- ТМАктёр
Тревор
Морган
- ЗБАктёр
Захари
Браун
- ДХПродюсер
Дэн
Ховард
- ЭСПродюсер
Эбби
Сингер
- ЭЗХудожница
Эйлиш
Зебраски
- ТФХудожник
Томас
Фиктер
- ЛХКомпозитор
Ли
Холдридж