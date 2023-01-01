Семейный план (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Гарри Хебер спасает летний лагерь от негодяя Джеффри, который мечтает его захватить с целью создать там роскошный курорт, конечно же выгнать оттуда детей, заселить богатеньких отдыхающих и заработать на этом кучу денег.



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