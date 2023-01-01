Семейный план
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Семейный план

Семейный план (фильм, 1997) смотреть онлайн

1997, Family Plan
Комедии, Семейные6+

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Сюжет

Гарри Хебер спасает летний лагерь от негодяя Джеффри, который мечтает его захватить с целью создать там роскошный курорт, конечно же выгнать оттуда детей, заселить богатеньких отдыхающих и заработать на этом кучу денег.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Семейные

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