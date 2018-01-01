Wink
Семейные тайны
Актёры и съёмочная группа фильма «Семейные тайны»

Режиссёры

Маниш Гупта

Manish Gupta
Режиссёр

Актёры

Кей Кей Менон

Kay Kay Menon
АктёрSunil Paraskar
Ашиш Видьятхи

Ashish Vidyarthi
АктёрSachin Mahajan
Тиска Чопра

Tisca Chopra
АктрисаAarti Mahajan
Мита Вашишт

Mita Vashisht
АктрисаBrinda Chhabria
Ашвини Калсекар

Ashwini Kalsekar
АктрисаRemi Fernandes (в титрах: Ashwini Khalsekar)
Фарида Дади

Farida Dadi
АктрисаMrs. Noorani
Рамеш Део

Ramesh Deo
АктёрSachin's Father
Уша Джадхав

Usha Jadhav
Актриса

Сценаристы

Маниш Гупта

Manish Gupta
Сценарист

Продюсеры

Маниш Гупта

Manish Gupta
Продюсер
Моника Вимал Малука

Monica Vimal Maluka
Продюсер

Художники

Дурга Прасад Мохапатра

Durgaprasad Mahapatra
Художник

Композиторы

Ранджит Барот

Ranjit Barot
Композитор