Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Еe странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в сеть - слишком глубоко - в том месте, где ужас не знает границ.

