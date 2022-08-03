Селфи из ада (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
6.52018, Selfie from Hell
Ужасы, Детектив72 мин18+
О фильме
Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Еe странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в сеть - слишком глубоко - в том месте, где ужас не знает границ.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
2.9 IMDb
- ЭУАктриса
Элисон
Уолкер
- ТЖАктёр
Тони
Жиру
- МААктриса
Мила
Адамс
- ЙБАктёр
Йен
Батчер
- ТСАктёр
Тайлер
Смит
- ШМАктёр
Шон
Морс
- МГАктёр
Мэттью
Грэм
- СГАктриса
Стефани
Гуден
- АЭАктёр
Алекс
Этли
- КБАктёр
Кайл
Багналл
- МАПродюсер
Мила
Адамс
- БАПродюсер
Блейн
Андерсон
- СБПродюсер
Сара
Блейк
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ДХМонтажёр
Джейсон
Хубер