Селфи из ада
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Селфи из ада

Селфи из ада (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

6.52018, Selfie from Hell
Ужасы, Детектив72 мин18+

О фильме

Видеоблогер Джулия приезжает в гости к своей кузине Ханне и внезапно заболевает. Еe странная болезнь вызывает у Ханны подозрения. После того как в ее доме происходят необъяснимые вещи, Ханна начинает искать ответы в интернете. Она находит записи в блоге Джулии и оказывается глубоко погруженной в сеть - слишком глубоко - в том месте, где ужас не знает границ.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
2.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Селфи из ада»