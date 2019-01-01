Сектор 17 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

2026 год. Страшный вирус превратил большую часть населения Европы в зомби. Группа людей, которым удалось избежать заражения, мечтают спасти человечество от вымирания и вернуться к нормальной жизни. Их единственная надежда – 15-летняя девушка, чей организм справился с вирусом и выработал к нему иммунитет. Успеют ли они отбиться от монстров и изготовить вакцину?



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