Самуэль прикован к инвалидной коляске и живeт в поместье со своей матерью Еленой и другими странными домочадцами. Когда в доме появляется молодая и красивая Денис, Самуэль находит силы открыть для себя мир. Елена не хочет отпускать от себя сына и сделает всe, чтобы оставить его у себя.

