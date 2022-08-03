Секта (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Il nido
Ужасы, Детектив104 мин18+
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О фильме
Самуэль прикован к инвалидной коляске и живeт в поместье со своей матерью Еленой и другими странными домочадцами. Когда в доме появляется молодая и красивая Денис, Самуэль находит силы открыть для себя мир. Елена не хочет отпускать от себя сына и сделает всe, чтобы оставить его у себя.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ФКАктриса
Франческа
Каваллин
- ДКАктёр
Джастин
Коровкин
- ДФАктриса
Джиневра
Франческони
- МЛАктёр
Маурицио
Ломбарди
- ЭДАктриса
Элизабетта
Де Вито
- ВБАктриса
Валентина
Бартоло
- КГАктриса
Кристина
Голотта
- РААктёр
Роберто
Аккорнеро
- КТАктриса
Карлина
Торта
- ФОАктёр
Фабрицио
Одетто
- МФСценарист
Маргерита
Ферри
- ДБСценарист
Давид
Беллини
- МТПродюсер
Маурицио
Тотти
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АДАктриса дубляжа
Алиса
Диянова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТТКомпозитор
Тео
Теардо