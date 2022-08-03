Секта
Wink
Фильмы
Секта

Секта (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Il nido
Ужасы, Детектив104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Самуэль прикован к инвалидной коляске и живeт в поместье со своей матерью Еленой и другими странными домочадцами. Когда в доме появляется молодая и красивая Денис, Самуэль находит силы открыть для себя мир. Елена не хочет отпускать от себя сына и сделает всe, чтобы оставить его у себя.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секта»