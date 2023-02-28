Сексуальное освобождение Анна Ли (фильм, 2014) смотреть онлайн

Выросшая в консервативной семье, придерживающейся пуританских отношений, Анна Ли (Maddy O'Reilly) ищет помощи в самых неожиданных местах, становится адептом нетрадиционной терапевтической практики, так называемого Дома Разнообразий. Очень практический подход к лечению у Дома Разнообразий, больных сексуальными ограничениями с помощью различных упражнений «учат» преодолевать свои страхи. Именно во время этих упражнений Анна в паре с Эмметом (Xander Corvus), сражаясь с собственными демонами, обнаруживают, что их связывает больше, чем просто дружба. Вместе они раскрывают свои самые сокровенные тайны и скрытые желания во время прохождения провокационного пути к сексуальной свободе. Но когда их эротическое путешествие оказывается слишком сложным для Эмметта, Анна начинает понимать, что истинное освобождение можно найти только внутри себя самой.



