Секса много не бывает (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Барбара и Николас знакомятся в видеомагазине. Некоторое время они приглядываются друг к другу, потом начинают встречаться, а затем женятся. Все проблемы начинаются с того момента, когда неподготовленная к столь ответственному шагу молодая пара решает завести ребенка…



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