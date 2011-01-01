Секса много не бывает
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Секса много не бывает

Секса много не бывает (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Un heureux événement
Драмы, Комедии105 мин18+

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Сюжет

Барбара и Николас знакомятся в видеомагазине. Некоторое время они приглядываются друг к другу, потом начинают встречаться, а затем женятся. Все проблемы начинаются с того момента, когда неподготовленная к столь ответственному шагу молодая пара решает завести ребенка…

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секса много не бывает»

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