Секса много не бывает (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Un heureux événement
Драмы, Комедии105 мин18+
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Сюжет
Барбара и Николас знакомятся в видеомагазине. Некоторое время они приглядываются друг к другу, потом начинают встречаться, а затем женятся. Все проблемы начинаются с того момента, когда неподготовленная к столь ответственному шагу молодая пара решает завести ребенка…
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- РБРежиссёр
Реми
Безансон
- ЛБАктриса
Луиз
Бургуэн
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- ЖБАктриса
Жозиан
Баласко
- Актёр
Тьерри
Фремон
- ГЛАктриса
Габриель
Лазюр
- ФРАктриса
Фирмин
Ришар
- ААктриса
Анаис
- ДБАктриса
Дафна
Бюрки
- ЛГАктёр
Ланник
Готри
- ЖЛАктёр
Жерар
Любин
- РБСценарист
Реми
Безансон
- ЭАСценарист
Элит
Абекассис
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- НАПродюсер
Николас
Альтмайер
- ГБПродюсер
Глэдис
Брукфилд-Хэмпсон
- �КВХудожница
Катрин
Вернер Шмит
- СРМонтажёр
Софи
Рейн
- СКомпозитор
Синклер