Секс, мода, диско (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

В центре внимания находится история Антонио Лопеса – влиятельного художника-иллюстратора 1970-х годов, работавшего на различные журналы моды и снискавшего невероятную популярность в Париже и Нью-Йорке. У художника был свой уникальный взгляд на вещи, и, хотя Лопес желал самоутвердиться в обществе, рисовал он точно так же, как и жил: эксцентрично, ярко и страстно, не оглядываясь на общепринятые нормы. Прошлое культовой фигуры мира моды оказалось полным загадок, нераскрытых по сей день, и теперь, когда эти тайны постепенно начинают раскрываться, они удивляют даже давних фанатов художника.



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