Талантливый изобретатель Барри разрабатывает идеальную женщину-робота. Его сосед Эван организовывает рекламную кампанию инновационного продукта. В это время Фахад, принц ближневосточного королевства, сбегает от родителей в Лос-Анджелес, чтобы стать кинозвездой, но его внешность далека от голливудских идеалов. Он встречает Барри и Эвана и решает профинансировать массовое производство роботов. К сожалению, успех ослепляет Эвана, и он присваивает общие достижения себе.

