Секс и будущее (фильм, 2020) смотреть онлайн
5.42020, Sex and the Future
Комедия86 мин18+
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О фильме
Талантливый изобретатель Барри разрабатывает идеальную женщину-робота. Его сосед Эван организовывает рекламную кампанию инновационного продукта. В это время Фахад, принц ближневосточного королевства, сбегает от родителей в Лос-Анджелес, чтобы стать кинозвездой, но его внешность далека от голливудских идеалов. Он встречает Барри и Эвана и решает профинансировать массовое производство роботов. К сожалению, успех ослепляет Эвана, и он присваивает общие достижения себе.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
2.2 IMDb