Секс и будущее
Wink
Фильмы
Секс и будущее

Секс и будущее (фильм, 2020) смотреть онлайн

5.42020, Sex and the Future
Комедия86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Талантливый изобретатель Барри разрабатывает идеальную женщину-робота. Его сосед Эван организовывает рекламную кампанию инновационного продукта. В это время Фахад, принц ближневосточного королевства, сбегает от родителей в Лос-Анджелес, чтобы стать кинозвездой, но его внешность далека от голливудских идеалов. Он встречает Барри и Эвана и решает профинансировать массовое производство роботов. К сожалению, успех ослепляет Эвана, и он присваивает общие достижения себе.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
2.2 IMDb