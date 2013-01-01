Секреты прошлого
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Секреты прошлого

Секреты прошлого (фильм, 2013) смотреть онлайн

6.52013, Le passé
Драмы, Детективы125 мин18+

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Сюжет

Ахмад и его французская жена четыре года живут врозь. По просьбе Мари герой приезжает в Париж из Тегерана, чтобы уладить формальности, связанные с их разводом. Во время своего короткого визита Ахмад наблюдает постоянные ссоры жены и их дочери Люси. Его попытка уладить их отношения открывает секрет из прошлого…

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Секреты прошлого»

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