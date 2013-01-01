Секреты прошлого (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Ахмад и его французская жена четыре года живут врозь. По просьбе Мари герой приезжает в Париж из Тегерана, чтобы уладить формальности, связанные с их разводом. Во время своего короткого визита Ахмад наблюдает постоянные ссоры жены и их дочери Люси. Его попытка уладить их отношения открывает с�екрет из прошлого…



Секреты прошлого смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.