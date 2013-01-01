Секреты прошлого (фильм, 2013) смотреть онлайн
6.52013, Le passé
Драмы, Детективы125 мин18+
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Сюжет
Ахмад и его французская жена четыре года живут врозь. По просьбе Мари герой приезжает в Париж из Тегерана, чтобы уладить формальности, связанные с их разводом. Во время своего короткого визита Ахмад наблюдает постоянные ссоры жены и их дочери Люси. Его попытка уладить их отношения открывает с�екрет из прошлого…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Асгар
Фархади
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- АМАктёр
Али
Мосаффа
- Актёр
Тахар
Рахим
- ПБАктриса
Полин
Бурле
- ЭААктёр
Элиэ
Аги
- ДДАктриса
Джинн
Джестин
- Актриса
Сабрина
Уазани
- Актёр
Бабак
Карими
- ВКАктриса
Валерия
Кавалли
- АКАктриса
Александра
Клебанска
- Сценарист
Асгар
Фархади
- ЖВХудожник
Жан-Даниэль
Вюйермоз
- ЖВМонтажёр
Жюльетт
Вельфлинг
- МКОператор
Махмуд
Калари
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин
- ЮГКомпозитор
Юлий
Гальперин