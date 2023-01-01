Секретный агент (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно
7.01936, Secret Agent
Триллеры, Детективы81 мин12+
Сюжет
Действие происходит во время Первой мировой войны. Британский агент Эдгар Броди послан правительством в Швейцарию для ликвидации немецкого агента. В сопровождении Эльзы Кэррингтон, под видом его жены, и мексиканца — киллера они останавливаются в отеле. В результате ошибки был убит не тот че�ловек, а немецкий агент остался невредимым. В руке у убитого осталась оторванная пуговица, которая и послужила причиной роковой ошибки.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДетективы, Триллеры
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Альфред
Хичкок
- МКАктриса
Мэдлен
Кэррол
- ПЛАктёр
Петер
Лорре
- ДГАктёр
Джон
Гилгуд
- РЯАктёр
Роберт
Янг
- ПМАктёр
Перси
Мармот
- ФКАктриса
Флоренс
Кан
- ЧКАктёр
Чарльз
Карсон
- ЛПАктриса
Лилли
Пальмер
- СКАктёр
Себастьян
Кабот
- ЧБСценарист
Чарльз
Беннет
- УССценарист
Уильям
Сомерсет Моэм
- МБПродюсер
Майкл
Бэлкон
- АМПродюсер
Айвор
Монтегю
- ЧФМонтажёр
Чарльз
Френд