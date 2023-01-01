Секретный агент (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Действие происходит во время Первой мировой войны. Британский агент Эдгар Броди послан правительством в Швейцарию для ликвидации немецкого агента. В сопровождении Эльзы Кэррингтон, под видом его жены, и мексиканца — киллера они останавливаются в отеле. В результате ошибки был убит не тот че�ловек, а немецкий агент остался невредимым. В руке у убитого осталась оторванная пуговица, которая и послужила причиной роковой ошибки.



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