Секретный агент
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Секретный агент

Секретный агент (фильм, 1936) смотреть онлайн бесплатно

7.01936, Secret Agent
Триллеры, Детективы81 мин12+

Сюжет

Действие происходит во время Первой мировой войны. Британский агент Эдгар Броди послан правительством в Швейцарию для ликвидации немецкого агента. В сопровождении Эльзы Кэррингтон, под видом его жены, и мексиканца — киллера они останавливаются в отеле. В результате ошибки был убит не тот человек, а немецкий агент остался невредимым. В руке у убитого осталась оторванная пуговица, которая и послужила причиной роковой ошибки.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb