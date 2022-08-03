Секретные файлы: Над небесами (фильм, 2018) смотреть онлайн

Секретные файлы: Над небесами
Секретные файлы: Над небесами
6.92018, Beyond the Sky
Фантастика, Детектив78 мин16+

О фильме

В день, когда Крису исполнилось 7 лет, его мать, поругавшись с отцом, ушла из дома и не вернулась. Отец-алкоголик всю жизнь считал, что супругу забрали инопланетяне, поэтому уже взрослым Крис посвятил жизнь разоблачению так называемых похищений. Вместе с оператором он едет на конвент, чтобы взять интервью у людей, имевших подобный опыт. Там документалисты знакомятся с девушкой Элис, которая утверждает, что начиная с 7 лет еe похищают каждые 7 лет, и как раз через два дня будет еe 28-й день рождения.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

4.8 КиноПоиск
5.0 IMDb