Секретные файлы: Над небесами (фильм, 2018) смотреть онлайн

В день, когда Крису исполнилось 7 лет, его мать, поругавшись с отцом, ушла из дома и не вернулась. Отец-алкоголик всю жизнь считал, что супругу забрали инопланетяне, поэтому уже взрослым Крис посвятил жизнь разоблачению так называемых похищений. Вместе с оператором он едет на конвент, чтобы взять интервью у людей, имевших подобный опыт. Там документалисты знакомятся с девушкой Элис, которая утверждает, что начиная с 7 лет еe похищают каждые 7 лет, и как раз через два дня будет еe 28-й день рождения.

