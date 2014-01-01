Секрет ее молодости (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
2014, Секрет ее молодости
Документальный47 мин16+
О фильме
О секретах неувядающей красоты и неиссякаемой жизнерадостности расскажут пять актрис и певиц старше 50 лет.
Пять героинь, берущих от жизни все. Пять историй о том, как не бояться старости и встречать вторую половину жизни с улыбкой и надеждой. Пять откровенных интервью со звездами, которых назвать бабушками можно разве что подсмотрев дату рождения. Каждой из героинь удалось повернуть годы вспять, и теперь они готовы поделиться секретами второй молодости со зрителями.
