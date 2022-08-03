Седьмой (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сэм приходит в себя посреди переполненного метро. Но проблема в том, что он не помнит, кто он и откуда. Сэм пытается понять, что с ним произошло, используя содержимое своего рюкзака. Медленно, но верно он понимает, что его жизнь в большой опасности.

