Седьмой (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.22015, Boy 7
Фантастика, Боевик88 мин12+

О фильме

Сэм приходит в себя посреди переполненного метро. Но проблема в том, что он не помнит, кто он и откуда. Сэм пытается понять, что с ним произошло, используя содержимое своего рюкзака. Медленно, но верно он понимает, что его жизнь в большой опасности.

Страна
Бельгия, Нидерланды, Венгрия
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Седьмой»