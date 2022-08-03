Седьмой (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Сэм приходит в себя посреди переполненного метро. Но проблема в том, что он не помнит, кто он и откуда. Сэм пытается понять, что с ним произошло, используя содержимое своего рюкзака. Медленно, но верно он понимает, что его жизнь в большой опасности.
СтранаБельгия, Нидерланды, Венгрия
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- МвАктёр
Маттейс
ван де Санде Бакхёйзен
- ЭГАктриса
Элла-Джун
Генрард
- ТГАктёр
Тиго
Гернандт
- ЯЙАктёр
Янник
Йозефзон
- ХРАктриса
Халина
Рейн
- ДКАктёр
Джуст
Конинг
- РСАктриса
Рене
Саутендейк
- ХДАктёр
Ханс
Дагелет
- МВАктёр
Менно
Ван Бекум
- МвАктриса
Марике
ван Вэлден
- ВБСценарист
Виллем
Босх
- ЛППродюсер
Леонтине
Пети
- ДВПродюсер
Дерк-Ян
Варринк
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская