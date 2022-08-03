Сделано во Франции
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Сделано во Франции

Сделано во Франции (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Made in France
Триллер, Драма88 мин18+

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О фильме

Независимый журналист решает воспользоваться своей принадлежностью к мусульманской культуре с целью внедрения в группировку исламских фундаменталистов, обосновавшихся в окрестностях Парижа. Он сближается с четырьмя молодыми людьми, которым было поручено создать ячейку джихадистов и ждать сигнала к активным действиям.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb