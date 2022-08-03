Сделано во Франции (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Made in France
Триллер, Драма88 мин18+
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О фильме
Независимый журналист решает воспользоваться своей принадлежностью к мусульманской культуре с целью внедрения в группировку исламских фундаменталистов, обосновавшихся в окрестностях Парижа. Он сближается с четырьмя молодыми людьми, которым было поручено создать ячейку джихадистов и ждать сигнала к активным действиям.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НБРежиссёр
Николя
Бухриф
- МЗАктёр
Малик
Зиди
- ДСАктёр
Дмитрий
Сторож
- ФСАктёр
Франсуа
Сивиль
- НЛАктёр
Нассим
Льес
- НААктриса
Наиля
Арзун
- АДАктёр
Ахмед
Драме
- НГАктёр
Николас
Грэндхомм
- АБАктёр
Ассаад
Буаб
- МУАктёр
М.
Уджай
- ЛААктёр
Лорент
Александр
- НБСценарист
Николя
Бухриф
- ЭБСценарист
Эрик
Беснард
- КМПродюсер
Клеман
Мисерез
- МВПродюсер
Матье
Вартер
- ДВПродюсер
Джеймс
Велайс
- Композитор
Робин
Кудер