Сделано во Франции (фильм, 2015) смотреть онлайн

Независимый журналист решает воспользоваться своей принадлежностью к мусульманской культуре с целью внедрения в группировку исламских фундаменталистов, обосновавшихся в окрестностях Парижа. Он сближается с четырьмя молодыми людьми, которым было поручено создать ячейку джихадистов и ждать сигнала к активным действиям.

