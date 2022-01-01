Счастье (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Откровенная драма из Казахстана о семье, в которой царит домашнее насилие. Кино отмечено призом зрительских симпатий в секции «Панорама» в Берлине.



В центре сюжета обычная женщина из небольшого казахского города. Днем она зарабатывает на жизнь продажей косметики, а вечером страдает от постоянных побоев со стороны вечно пьяного мужа. Все меняется, когда в результате внеплановой беременности ее дочь вынуждена выйти замуж за мужчину, которого она не любит. Трагическая история домашнего насилия, которую мать скрывала всю свою жизнь, скоро может повториться с ее собственным ребенком. Однако теперь женщина не собирается молчать и терпеть жестокость мужа-агрессора.



Смогут ли мать и дочь вырваться из этого безумного цикла насилия, узнаете в жесткой драме «Счастье». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве 2022 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!



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