Счастье (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Откровенная драма из Казахстана о семье, в которой царит домашнее насилие. Кино отмечено призом зрительских симпатий в секции «Панорама» в Берлине.
В центре сюжета обычная женщина из небольшого казахского города. Днем она зарабатывает на жизнь продажей косметики, а вечером страдает от постоянных побоев со стороны вечно пьяного мужа. Все меняется, когда в результате внеплановой беременности ее дочь вынуждена выйти замуж за мужчину, которого она не любит. Трагическая история домашнего насилия, которую мать скрывала всю свою жизнь, скоро может повториться с ее собственным ребенком. Однако теперь женщина не собирается молчать и терпеть жестокость мужа-агрессора.
Смогут ли мать и дочь вырваться из этого безумного цикла насилия, узнаете в жесткой драме «Счастье». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве 2022 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!
Счастье смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АУРежиссёр
Аскар
Узабаев
- ЛМАктриса
Лаура
Мырзахметова
- ЕААктёр
Ерболат
Алкожа
- АКАктриса
Алмагуль
Казихан
- ДМАктёр
Диас
Мырзахмет
- ХРАктёр
Халык
Рахат
- ГКАктриса
Гульжамал
Казакбаева
- АМАктриса
Ажарлым
Магзум
- АЖСценарист
Асем
Жапишева
- АУСценарист
Аскар
Узабаев
- БАПродюсер
Баян
Алагузова
- АКПродюсер
Анна
Качко
- АУПродюсер
Аскар
Узабаев
- ДСПродюсер
Динара
Сатжан
- АРХудожница
Айтолкын
Рустенбекова
- МЗОператор
Максим
Задарновский