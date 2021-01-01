Сбой в матрице (фильм, 2021) смотреть онлайн
6.42021, A Glitch in the Matrix
Документальные104 мин18+
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Сюжет
Документалист Родни Ашер представляет увлекательное исследование гипотезы симуляции, согласно которой вся окружающая нас реальность создана на компьютере. Режиссер опирается на теории Илона Маска и Филипа К. Дика, свидетельства обычных людей и культовую «Матрицу» сестер Вачовски. Научная фантастика оживает на экране и становится всe менее отличимой от жизни, которую мы привыкли считать настоящей. А что если весь мир, включая нас самих, и вправду виртуальный?
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb