Сбой в матрице
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Сбой в матрице

Сбой в матрице (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.42021, A Glitch in the Matrix
Документальные104 мин18+

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Сюжет

Документалист Родни Ашер представляет увлекательное исследование гипотезы симуляции, согласно которой вся окружающая нас реальность создана на компьютере. Режиссер опирается на теории Илона Маска и Филипа К. Дика, свидетельства обычных людей и культовую «Матрицу» сестер Вачовски. Научная фантастика оживает на экране и становится всe менее отличимой от жизни, которую мы привыкли считать настоящей. А что если весь мир, включая нас самих, и вправду виртуальный?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb