Сбой в матрице (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Документалист Родни Ашер представляет увлекательное исследование гипотезы симуляции, согласно которой вся окружающая нас реальность создана на компьютере. Режиссер опирается на теории Илона Маска и Филипа К. Дика, свидетельства обычных людей и культовую «Матрицу» сестер Вачовски. Научная фантастика оживает на экране и становится всe менее отличимой от жизни, которую мы привыкли считать настоящей. А что если весь мир, включая нас самих, и вправду виртуальный?



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