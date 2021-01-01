Сашка. Дневник солдата
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Сашка. Дневник солдата

Сашка. Дневник солдата (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

7.32021, Сашка. Дневник солдата
Драмы, Исторические38 мин18+

Сюжет

Фронтовой дневник напоминает ветерану Великой Отечественной войны о самом начале боевых действий. Тогда он, еще молодой солдат Сашка, взял в плен немца. Тот боялся, что его казнят, но Сашка поклялся, что Красная армия не расстреливает пленных. Комбат Сашки же был другого мнения – он недавно потерял свою возлюбленную, так что при виде немца пришел в ярость и приказал его убить. Так Сашка оказался перед практически неразрешимой дилеммой.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Исторические, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.8 IMDb