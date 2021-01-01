Сашка. Дневник солдата (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фронтовой дневник напоминает ветерану Великой Отечественной войны о самом начале боевых действий. Тогда он, еще молодой солдат Сашка, взял в плен немца. Тот боялся, что его казнят, но Сашка поклялся, что Красная армия не расстреливает пленных. Комбат Сашки же был другого мнения – он недавно по�терял свою возлюбленную, так что при виде немца пришел в ярость и приказал его убить. Так Сашка оказался перед практически неразрешимой дилеммой.



Сашка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.