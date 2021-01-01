Сашка. Дневник солдата (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
7.32021, Сашка. Дневник солдата
Драмы, Исторические38 мин18+
Сюжет
Фронтовой дневник напоминает ветерану Великой Отечественной войны о самом начале боевых действий. Тогда он, еще молодой солдат Сашка, взял в плен немца. Тот боялся, что его казнят, но Сашка поклялся, что Красная армия не расстреливает пленных. Комбат Сашки же был другого мнения – он недавно по�терял свою возлюбленную, так что при виде немца пришел в ярость и приказал его убить. Так Сашка оказался перед практически неразрешимой дилеммой.
Сашка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.8 IMDb