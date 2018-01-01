Wink
Сапожник и русалка
Актёры и съёмочная группа фильма «Сапожник и русалка»

Режиссёры

Валерий Угаров

Режиссёр

Сценаристы

Валерий Угаров

Сценарист
Алексей Толстой

Сценарист

Художники

Лев Евзович

Художник
Игорь Олейников

Художник

Монтажёры

Маргарита Михеева

Монтажёр

Операторы

Валерий Струков

Оператор

Композиторы

Андрей Леденев

Композитор