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Детям
Игры
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Wink
Игорь Олейников
Игорь Олейников
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Карьера
Художник
Дата рождения
4 января 1953 г.
(73 года)
Фильмография
Все
Художник
Художник
6.0
Сапожник и русалка
1989
, 29 мин
Бесплатно
8.8
Поползновение
1987
, 5 мин
Бесплатно
8.8
Последняя охота
1982
, 9 мин
Бесплатно