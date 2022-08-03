Сангам
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Сангам

Сангам (фильм, 1964) смотреть онлайн

9.11964, Sangam
Мюзикл, Драма167 мин18+

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О фильме

Сангам — это место, где сливаются три реки. В фильме слились три жизни. Сундар, Радха и Гопал с детства росли вместе, любили друг друга и готовы были пожертвовать друг для друга самым дорогим — счастьем. Гопал так и сделал: любя Радху, которая тоже его любила, он уговорил ее выйти замуж за Сундара. Свадебное путешествие в Европу не помогло: Радха не может забыть любимого.

Страна
Индия
Жанр
Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
167 мин / 02:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb