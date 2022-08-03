Сангам (фильм, 1964) смотреть онлайн
9.11964, Sangam
Мюзикл, Драма167 мин18+
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О фильме
Сангам — это место, где сливаются три реки. В фильме слились три жизни. Сундар, Радха и Гопал с детства росли вместе, любили друг друга и готовы были пожертвовать друг для друга самым дорогим — счастьем. Гопал так и сделал: любя Радху, которая тоже его любила, он уговорил ее выйти замуж за Сундара. Свадебное путешествие в Европу не помогло: Радха не может забыть любимого.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- РКРежиссёр
Радж
Капур
- РКАктёр
Радж
Капур
- РКАктёр
Раджендра
Кумар
- ВАктриса
Виджаянтимала
- ИАктёр
Ифтекхар
- НПАктёр
Нана
Палсикар
- ЛПАктриса
Лалита
Павар
- АСАктриса
Ачала
Сачдев
- ХШАктёр
Хари
Шивдасани
- ЭАктриса
Эдвина
- РКПродюсер
Радж
Капур
- НААктёр дубляжа
Николай
Александрович
- АДАктёр дубляжа
Александр
Демьяненко
- ЛКАктриса дубляжа
Людмила
Колпакова
- РКМонтажёр
Радж
Капур
- ДДКомпозитор
Джайкишан
Дайябхай Панкал