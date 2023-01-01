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Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
Актёры и съёмочная группа фильма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки»

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки»

Режиссёры

Юхо Куосманен

Юхо Куосманен

Juho Kuosmanen
Режиссёр

Актёры

Яркко Лахти

Яркко Лахти

Jarkko Lahti
АктёрOlli Mäki
Уна Айр�ола

Уна Айрола

Oona Airola
АктрисаRaija Jänkä
Ээро Милонофф

Ээро Милонофф

Eero Milonoff
АктёрElis Ask
Джоэнна Хаартти

Джоэнна Хаартти

Joanna Haartti
АктрисаLaila Ask
Эско Барке�ро

Эско Баркеро

Esko Barquero
Актёр
Хильма Милонофф

Хильма Милонофф

Hilma Milonoff
Актриса
Олли Рахконен

Олли Рахконен

Olli Rahkonen
АктёрNyrkkeilijä
Юунас Саартамо

Юунас Саартамо

Joonas Saartamo
АктёрNyrkkeilijä

Сценаристы

Юхо Куосманен

Юхо Куосманен

Juho Kuosmanen
Сценарист
Микко Мюллюлахти

Микко Мюллюлахти

Mikko Myllylahti
Сценарист

Продюсеры

Юсси Рантамяки

Юсси Рантамяки

Jussi Rantamäki
Продюсер
Сол Бонди

Сол Бонди

Sol Bondy
Продюсер
Саймон Перри

Саймон Перри

Simon Perry
Продюсер

Монтажёры

Юсси Раутаниеми

Юсси Раутаниеми

Jussi Rautaniemi
Монтажёр

Операторы

Яни-Петтери Пасси

Яни-Петтери Пасси

J-P Passi
Оператор