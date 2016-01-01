Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
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Самый счастливый день в жизни Олли Мяки

Самый счастливый день в жизни Олли Мяки (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Hymyilevä mies
Драмы89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

У финского боксера Олли Мяки есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в полулeгком весе. Он уже преодолел все неудачи, теперь спортсмену из провинциальной глубинки пророчат славу и богатство. Дело за малым: остается сконцентрироваться на решающем поединке, но на пути к триумфу появляется новое испытание — девушка. Олли Мяки всe же станет легендой спорта, но не благодаря победе.

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Информация

Страна
Финляндия, Германия, Швеция
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки»

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