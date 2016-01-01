Самый счастливый день в жизни Олли Мяки (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Hymyilevä mies
Драмы89 мин18+
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Сюжет
У финского боксера Олли Мяки есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в полулeгком весе. Он уже преодолел все неудачи, теперь спортсмену из провинциальной глубинки пророчат славу и богатство. Дело за малым: остается сконцентрироваться на решающем поединке, но на пути к триумфу появляется новое испытание — девушка. Олли Мяки всe же станет легендой спорта, но не благодаря победе.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юхо
Куосманен
- ЯЛАктёр
Яркко
Лахти
- УААктриса
Уна
Айрола
- Актёр
Ээро
Милонофф
- ДХАктриса
Джоэнна
Хаартти
- ЭБАктёр
Эско
Баркеро
- ХМАктриса
Хильма
Милонофф
- ОРАктёр
Олли
Рахконен
- ЮСАктёр
Юунас
Саартамо
- ЮКСценарист
Юхо
Куосманен
- ММСценарист
Микко
Мюллюлахти
- ЮРПродюсер
Юсси
Рантамяки
- СБПродюсер
Сол
Бонди
- СППродюсер
Саймон
Перри
- ЮРМонтажёр
Юсси
Раутаниеми
- ЯПОперато�р
Яни-Петтери
Пасси