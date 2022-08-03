Самый главный босс (фильм, 2006) смотреть онлайн

Владелец IT-компании хочет продать бизнес. Есть только одна проблема: когда-то он придумал фиктивного руководителя, чтобы не быть ответственным за непопулярные решения. Покупатели настаивают на личной встрече, и владельцу приходится нанять актера-неудачника, который мог бы исполнить роль босса.

