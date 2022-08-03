Самый главный босс
Wink
Фильмы
Самый главный босс

Самый главный босс (фильм, 2006) смотреть онлайн

6.22006, Direktøren for det hele
Комедия95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Владелец IT-компании хочет продать бизнес. Есть только одна проблема: когда-то он придумал фиктивного руководителя, чтобы не быть ответственным за непопулярные решения. Покупатели настаивают на личной встрече, и владельцу приходится нанять актера-неудачника, который мог бы исполнить роль босса.

Страна
Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия, Исландия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый главный босс»