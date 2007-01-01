СамСам. Сезон 1. СуперДжулия и мокрокроваты (мультфильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Познакомьтесь с самым юным супергероем, чьe имя сразу говорит нам о его самостоятельности и смелости. СамСам родился в семье, где каждый обладал выдающимися суперспособностями. Однако СамСам не всегда может справится со всеми обязанностями и порой ему приходят на помощь его друзья или родители.



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