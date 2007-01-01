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СамСам. Сезон 1. СуперДжулия и мокрокроваты

СамСам. Сезон 1. СуперДжулия и мокрокроваты (мультфильм, 2007) смотреть онлайн

2007, СамСам. Сезон 1. СуперДжулия и мокрокроваты
Мультфильмы7 мин0+

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Сюжет

Познакомьтесь с самым юным супергероем, чьe имя сразу говорит нам о его самостоятельности и смелости. СамСам родился в семье, где каждый обладал выдающимися суперспособностями. Однако СамСам не всегда может справится со всеми обязанностями и порой ему приходят на помощь его друзья или родители.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
7.0 IMDb