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СамСам. Сезон 1. Его Величество принимает гостей

СамСам. Сезон 1. Его Величество принимает гостей (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, СамСам. Сезон 1. Его Величество принимает гостей
Мультфильм, Для самых маленьких7 мин6+

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О фильме

Познакомьтесь с самым юным супергероем, чьe имя сразу говорит нам о его самостоятельности и смелости. СамСам родился в семье, где каждый обладал выдающимися суперспособностями. Однако СамСам не всегда может справится со всеми обязанностями и порой ему приходят на помощь его друзья или родители.

Страна
Франция
Жанр
Мультфильм, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
7.4 IMDb