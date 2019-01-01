Самоизоляция
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Самоизоляция

Самоизоляция (фильм, 2019) смотреть онлайн

6.32019, The Wolf Hour
Драмы, Триллеры95 мин18+

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Сюжет

Нью-йоркское жаркое лето 1977 года. Несколько лет назад писательница Джун Ли выпустила популярный роман, а теперь у неe обострение - она живeт в захламлeнной квартире бабушки и страдает от агорафобии. Покупки из магазина ей доставляет курьер, и как-то раз приезжает сестра помочь навести порядок. По радио твердят об орудующем в городе маньяке, а в домофон Джун постоянно кто-то звонит и молчит.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самоизоляция»

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