Самоизоляция (фильм, 2019) смотреть онлайн
6.32019, The Wolf Hour
Драмы, Триллеры95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Нью-йоркское жаркое лето 1977 года. Несколько лет назад писательница Джун Ли выпустила популярный роман, а теперь у неe обострение - она живeт в захламлeнной квартире бабушки и страдает от агорафобии. Покупки из магазина ей доставляет курьер, и как-то раз приезжает сестра помочь навести порядок. По радио твердят об орудующем в городе маньяке, а в домофон Джун постоянно кто-то звонит и молчит.
Самоизоляция смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Триллеры
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Акт�риса
Наоми
Уоттс
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- ЭКАктёр
Эмори
Коэн
- КХАктёр
Келвин
Харрисон мл.
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- ББАктёр
Бреннан
Браун
- РТАктёр
Роберт
Тестут
- РБАктёр
Ричард
Бёрд
- ШПАктёр
Шон
Пильц
- МВАктриса
Марица
Веер
- БКПродюсер
Бэйли
Конуэй
- Продюсер
�Брайан
Кэвэна-Джонс
- ГДПродюсер
Гед
Дикерсин
- БАХудожница
Бренда
Аббандандоло
- РТХудожник
Роланд
Трафтон
- РММонтажёр
Роберт
Мид
- ХМОператор
Халид
Мохтасеб
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс