Самоизоляция (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Нью-йоркское жаркое лето 1977 года. Несколько лет назад писательница Джун Ли выпустила популярный роман, а теперь у неe обострение - она живeт в захламлeнной квартире бабушки и страдает от агорафобии. Покупки из магазина ей доставляет курьер, и как-то раз приезжает сестра помочь навести порядок. По радио твердят об орудующем в городе маньяке, а в домофон Джун постоянно кто-то звонит и молчит.



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