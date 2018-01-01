Wink
Фильмы
Самая красивая
Актёры и съёмочная группа фильма «Самая красивая»

Актёры и съёмочная группа фильма «Самая красивая»

Режиссёры

Акира Куросава

Akira Kurosawa
Режиссёр

Актёры

Такаси Симура

Takashi Shimura
АктёрChief Goro Ishida
Сёдзи Киёкава

Sôji Kiyokawa
АктёрSoichi Yoshikawa
Итиро Сугаи

Ichiro Sugai
АктёрKen Shinda
Такако Ириэ

Takako Irie
АктрисаNoriko Mizushima
Ёко Ягути

Yoko Yaguchi
АктрисаTsuru Watanabe
Саюри Танима

Sayuri Tanima
АктрисаYuriko Tanimura
Сатико Одзаки

Sachiko Ozaki
АктрисаSachiko Yamazaki
Сидзуко Нисигаки

Shizuko Nishigaki
АктрисаFusae Nishioka
Асако Судзуки

Asako Suzuki
АктрисаAsako Suzumura
Харуко Тояма

Haruko Toyama
АктрисаMasako Koyama

Сценаристы

Акира Куросава

Akira Kurosawa
Сценарист

Композиторы

Сэити Судзуки

Seiichi Suzuki
Композитор