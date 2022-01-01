Самая быстрая женщина на Земле (фильм, 2022) смотреть онлайн

Профессиональная гонщица и телеведущая Джесси Комбс поставила мировой рекорд скорости среди женщин. В августе 2019 года Комбс разогналась на реактивном автомобиле до 841,3 км/ч, но сразу же потеряла управление и вскоре погибла от удара головой. За свое достижение она заплатила слишком высокую цену, однако Джесси шла к своей цели твердо и упорно — именно этому дерзкому путешествию и посвящен фильм.



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