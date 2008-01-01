Сахар
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Сахар

Сахар (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.12008, Sugar
Драма113 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

Это история о молодом и талантливом доминиканском бейсболисте Мигеле Сантосе по прозвищу «Сахар». В возрасте 19-и лет он подписывает контракт с профессиональной командой из Канзас-Сити. Покидая свою семью и друзей, он уезжает в Америку, чтобы попытаться осуществить свою детскую мечту - играть за команду «Нью-Йорк Янкиз». Суждено ли сбыться его мечтам? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Доминикана, США
Жанр
Драма
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сахар»