Сахар (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.12008, Sugar
Драма113 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Это история о молодом и талантливом доминиканском бейсболисте Мигеле Сантосе по прозвищу «Сахар». В возрасте 19-и лет он подписывает контракт с профессиональной командой из Канзас-Сити. Покидая свою семью и друзей, он уезжает в Америку, чтобы попытаться осуществить свою детскую мечту - играть за команду «Нью-Йорк Янкиз». Суждено ли сбыться его мечтам? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаДоминикана, США
ЖанрДрама
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АБРежиссёр
Анна
Боден
- РФРежиссёр
Райан
Флек
- АПАктёр
Альхенис
Перес Сото
- Актёр
Андре
Холланд
- МГАктёр
Майкл
Гэстон
- РРАктёр
Райниэль
Руфино
- КБАктёр
Карл
Бари
- РБАктёр
Ричард
Булл
- ХРАктёр
Хосе
Рихо
- ВКАктёр
Валки
Куэвас
- ССАктёр
Санто
Сильвестре
- ЭНАктёр
Эммануэль
Нанита Карвахаль
- АБСценарист
Анна
Боден
- РФСценарист
Райан
Флек
- ПМПродюсер
Пол
Мези
- ДППродюсер
Джэми
Патрикоф
- ДКПродюсер
Джереми
Кипп Уокер
- РБХудожник
Ричард
Бэйли
- АБМонтажёр
Анна
Боден
- МБКомпозитор
Майкл
Брук