Сахар (фильм, 2008) смотреть онлайн

Это история о молодом и талантливом доминиканском бейсболисте Мигеле Сантосе по прозвищу «Сахар». В возрасте 19-и лет он подписывает контракт с профессиональной командой из Канзас-Сити. Покидая свою семью и друзей, он уезжает в Америку, чтобы попытаться осуществить свою детскую мечту - играть за команду «Нью-Йорк Янкиз». Суждено ли сбыться его мечтам? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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