Сады осенью (фильм, 2006) смотреть онлайн
6.92006, Jardins en automne
Комедия115 мин18+
О фильме
Кто бы мог подумать, что министр Венсан окажется на улице? Услуги, оказанные Венсаном нации, весьма значимы. В молодости он был биологом и изобрел незаметное, но эффективное оружие массового уничтожения: генетически модифицированных насекомых — вызывающих судороги блох и ос-убийц. В тридцать лет он уже был членом Академии наук. Чтобы нейтрализовать его талант изобретателя, его назначают министром сельского хозяйства. Он превращается в старого зануду, ему уже за шестьдесят, и он почивает на лаврах.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ОИРежиссёр
Отар
Иоселиани
- СБАктёр
Северен
Бланше
- ЖЖАктриса
Жасинта
Жаке
- ОИАктёр
Отар
Иоселиани
- ЛЛАктриса
Лили
Лавина
- ДЛАктёр
Дени
Ламбер
- МПАктёр
Мишель
Пикколи
- ПВАктёр
Паскаль
Венсан
- СБАктриса
Саломе
Бедине-Мхеидзе
- КГАктёр
Кристиан
Грио
- МЮАктёр
Матиас
Юнг
- ОИСценарист
Отар
Иоселиани
- ММПродюсер
Мартин
Мариньяк
- МТПродюсер
Морис
Тиншант
- РЧПродюсер
Роберто
Чикутто
- СКПродюсер
Сэм
Клебанов
- ОИМонтажёр
Отар
Иоселиани
- ВЛОператор
Вильям
Любчански