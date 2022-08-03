Сады осенью
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Сады осенью

Сады осенью (фильм, 2006) смотреть онлайн

6.92006, Jardins en automne
Комедия115 мин18+

О фильме

Кто бы мог подумать, что министр Венсан окажется на улице? Услуги, оказанные Венсаном нации, весьма значимы. В молодости он был биологом и изобрел незаметное, но эффективное оружие массового уничтожения: генетически модифицированных насекомых — вызывающих судороги блох и ос-убийц. В тридцать лет он уже был членом Академии наук. Чтобы нейтрализовать его талант изобретателя, его назначают министром сельского хозяйства. Он превращается в старого зануду, ему уже за шестьдесят, и он почивает на лаврах.

Страна
Россия, Италия, Франция
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сады осенью»