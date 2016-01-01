Саамская кровь (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм рассказывает о переломном моменте в детстве Элле-Марии, 14-летней девочки народности саамы (лапландцы), попавшей в 1930-x в шведскую деревенскую школу. Там детей саамов воспитывают в шведском духе, заставляя забыть на время обучения о своих обычаях и языке. Элле-Мария окружена презирающими �еe происхождение взрослыми и издевающимися над ним одноклассниками. Но вместо ненависти к шведам у девочки просыпается желание любой ценой стать одной из них и не иметь ничего общего со своей идентичностью.



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