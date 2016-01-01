Саамская кровь
Wink
Фильмы
Саамская кровь

Саамская кровь (фильм, 2016) смотреть онлайн

7.72016, Sameblod
Драмы, Исторические107 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Фильм рассказывает о переломном моменте в детстве Элле-Марии, 14-летней девочки народности саамы (лапландцы), попавшей в 1930-x в шведскую деревенскую школу. Там детей саамов воспитывают в шведском духе, заставляя забыть на время обучения о своих обычаях и языке. Элле-Мария окружена презирающими еe происхождение взрослыми и издевающимися над ним одноклассниками. Но вместо ненависти к шведам у девочки просыпается желание любой ценой стать одной из них и не иметь ничего общего со своей идентичностью.

Саамская кровь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb