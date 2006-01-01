С Дона выдачи нет (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.72006, С Дона выдачи нет
Боевик85 мин16+
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О фильме
Есть дороги, которые способны изменить жизнь. Именно такой оказалась дорога через Донскую степь, столкнувшая две судьбы: шофера КАМАЗА по имени Тихон, который в погоне за лёгким заработком согласился доставить наркотики, спрятанные в ящиках с апельсинами, и дьякона Георгия, везущего накануне Крещения новый колокол для станичной церкви. Куда приведёт их эта опасная дорога? Кто выйдет победителем из этой коварной и очень опасной игры?
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb