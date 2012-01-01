Рыцари королевства Крутизны (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.62012, Knights of Badassdom
Комедии, Ужасы80 мин18+
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Сюжет
Джо кидает девушка, и поэтому его друзья, повернутые на ролевых играх Эрик и Ханг, предлагают пыхнуть кальянчика и расслабиться. В итоге Джо просыпается в грузовике, разодетый в рыцаря в эпицентре ролевой игры.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb