Рыбки (фильм, 2016) смотреть онлайн

Троица друзей отправляется на поиски пропавшей осьминожки, открывая для себя необъятный океан. Приключенческая комедия «Рыбки» — мультфильм, сочетающий анимацию и документальные кадры подводного мира.



В маленькой общине посреди громадного океана живут неразлучные приятели Скатик, Иглобрюшка и Фонарь. Но вот однажды в их уютный дом вторгается зубастая акула, и в переполохе исчезает осьминожка по имени Олли. Веселое трио понимает, что подругу бросать в беде нельзя, и пускается на поиски. А это значит, что им впервые придется покинуть уютный дом и начать исследовать такой опасный, но интересный океан.



Узнать, какие уроки они вынесут из этого путешествия, вы сможете, когда будете смотреть мультфильм «Рыбки» на Wink.

