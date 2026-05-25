Рыбки (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Троица друзей отправляется на поиски пропавшей осьминожки, открывая для себя необъятный океан. Приключенческая комедия «Рыбки» — мультфильм, сочетающий анимацию и документальные кадры подводного мира.
В маленькой общине посреди громадного океана живут неразлучные приятели Скатик, Иглобрюшка и Фонарь. Но вот однажды в их уютный дом вторгается зубастая акула, и в переполохе исчезает осьминожка по имени Олли. Веселое трио понимает, что подругу бросать в беде нельзя, и пускается на поиски. А это значит, что им впервые придется покинуть уютный дом и начать исследовать такой опасный, но интересный океан.
Узнать, какие уроки они вынесут из этого путешествия, вы сможете, когда будете смотреть мультфильм «Рыбки» на Wink.
СтранаСША
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
3.1 IMDb