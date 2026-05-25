Рыбки
Wink
Детям
Рыбки
2016, Fishtales
Мультфильм89 мин6+

Рыбки (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Троица друзей отправляется на поиски пропавшей осьминожки, открывая для себя необъятный океан. Приключенческая комедия «Рыбки» — мультфильм, сочетающий анимацию и документальные кадры подводного мира.

В маленькой общине посреди громадного океана живут неразлучные приятели Скатик, Иглобрюшка и Фонарь. Но вот однажды в их уютный дом вторгается зубастая акула, и в переполохе исчезает осьминожка по имени Олли. Веселое трио понимает, что подругу бросать в беде нельзя, и пускается на поиски. А это значит, что им впервые придется покинуть уютный дом и начать исследовать такой опасный, но интересный океан.

Узнать, какие уроки они вынесут из этого путешествия, вы сможете, когда будете смотреть мультфильм «Рыбки» на Wink.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.1 IMDb