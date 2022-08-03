Рыбка Лили
Wink
Детям
Рыбка Лили
7.52017, Lilly the Little Fish
Семейный, Кино для детей107 мин6+

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Рыбка Лили (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Фильм повествует об необыкновенном ребенке и его необыкновенных проблемах. В попытке разобраться с этими проблемами родители отвозят его в небольшую деревню, где ребенок знакомится со своей сверстницей Лили, внучкой магической рыбы и дочерью цыганских волшебников. Сказка об ответственных родителях и чутких детях. История с фантастическими персонажами и любовью во всех ее проявлениях.

Страна
Болгария
Жанр
Семейный, Кино для детей
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.3 IMDb