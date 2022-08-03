Фильм повествует об необыкновенном ребенке и его необыкновенных проблемах. В попытке разобраться с этими проблемами родители отвозят его в небольшую деревню, где ребенок знакомится со своей сверстницей Лили, внучкой магической рыбы и дочерью цыганских волшебников. Сказка об ответственных родителях и чутких детях. История с фантастическими персонажами и любовью во всех ее проявлениях.

