Русское Краткое. Выпуск 1 (фильм, 2018) смотреть онлайн

«Русское Краткое. Выпуск 1» - это пять необычных коротких историй. Два героя сражаются за сердце таинственной красавицы в трагикомедии «Олеся». В притче «Молоко» на кухне многоэтажки появляется настоящая корова. Героиня комедии без диалогов «Не в форме» разрывается между желанием похудеть к встрече выпускников и современным культом еды. В жизнь охранника торгового центра Лео врывается эксцентричная Рита Ураган и меняет ее навсегда. А герой истории «Carpe diem» решает важный вопрос — врать или не врать, когда все вокруг лгут.



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