Русские на Мариенплац (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Приключенческая драма по книге Владимира Кунина об эквилибристе, угнавшем советский танк вместе с танкистом, чтобы сбежать в Германию. В начале 90-х Нартай, водитель направляющегося в СССР танка Т-72, попадает в странную ситуацию – его боевую машину и его самого похищает эквилибрист Эдик, бегущий в Германию. Пока командир Нартая думает, что теперь делать, тот вместе с Эдиком оказывается в Баварии. Здесь Нартаю приходятся кстати познания в технике, ведь он с охотой помогает местным, став их героем. Эдик и Нартай также приходят на помощь еврейке Кате, которая не может уехать из Мюнхена домой. Вот только танкист продолжает стремиться на родину. Смотрите фильм 2022 года «Русские на Мариенплац» онлайн на Wink.



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