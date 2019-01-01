Русская опера (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Фильм посвящен истории и культурным истокам самобытной русской оперы, которые авторы находят в народном фольклоре и литургической традиции. Как отмечают создатели фильма, они постараются ответить на вопросы: «Как удалось русским композиторам завоевать любовь публики всего мира? Как отечественные певцы покорили главные оперные театры Европы? И почему русская опера уже несколько веков занимает лидирующее место на мировой сцене? Какие современные вызовы стоят перед оперой?» Знаменитые дирижеры, режиссеры и импресарио расскажут зрителям об основных вехах истории русской оперы, а авторитетные искусствоведы и театральные критики — об особенностях русской вокальной классики.
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СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
- ЕБРежиссёр
Екатерина
Бендерина
- СКАктриса
Светлана
Касьян
- МПАктёр
Михаил
Плетнев
- ЛКАктриса
Любовь
Казарновская
- ДБАктёр
Дмитрий
Бертман
- НСАктёр
Никас
Сафронов
- СБАктриса
Сара
Биллингхерст-Соломон
- ИДАктриса
Ирина
Долженко
- АТАктриса
Анна
Тхостова
- ЕКАктёр
Евгений
Кунгуров
- ЕБСценарист
Екатерина
Бендерина
- ЛСПродюсер
Леонид
Севастьянов
- ИЛПродюсер
Игорь
Лапшин
- МММонтажёр
Максим
Морозов
- ОММонтажёр
Ольга
Морозова
- ДРОператор
Дмитрий
Розов
- СРОператор
Сергей
Розанов
- АБОператор
Александр
Балашов