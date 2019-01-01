Русская опера
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Русская опера
7.72019, Русская опера
Документальный51 мин0+

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Русская опера (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Фильм посвящен истории и культурным истокам самобытной русской оперы, которые авторы находят в народном фольклоре и литургической традиции. Как отмечают создатели фильма, они постараются ответить на вопросы: «Как удалось русским композиторам завоевать любовь публики всего мира? Как отечественные певцы покорили главные оперные театры Европы? И почему русская опера уже несколько веков занимает лидирующее место на мировой сцене? Какие современные вызовы стоят перед оперой?» Знаменитые дирижеры, режиссеры и импресарио расскажут зрителям об основных вехах истории русской оперы, а авторитетные искусствоведы и театральные критики — об особенностях русской вокальной классики.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Русская опера»