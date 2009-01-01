Rush - Snakes And Arrows Live In Rotterdam (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

В программе Rush Snakes & Arrows Live, которая была записана за два выступления в Роттердаме, Голландия, в октябре 2007 года, легендарная группа предстаёт в своей пиковой форме, исполняя классический материал Rush, а также девять новых песен из своей обласканной критиками программы 2007 года Snakes & Arrows





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