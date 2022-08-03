Русалочка (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, The Little Mermaid
Мультфильм, Приключения79 мин6+
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О фильме
«Русалочка»- мультфильм, снятый на студии Уолта Диснея по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена.Таинственные глубины моря хранят немало тайн, а обитатели океана могут рассказать множество удивительных историй.
СтранаСША, Япония
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РКРежиссёр
Рон
Клементс
- ДМРежиссёр
Джон
Маскер
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- ПКАктриса
Пэт
Кэрролл
- РОАктёр
Рене
Обержонуа
- КДАктёр
Кристофер
Дэниэл Барнс
- ПЭАктриса
Пэдди
Эдвардс
- БХАктёр
Бадди
Хэкетт
- ДМАктёр
Джейсон
Марин
- КМАктёр
Кеннет
Марс
- ЭМАктриса
Эди
Макклёрг
- УРАктёр
Уилл
Райан
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- ХЭСценарист
Ховард
Эшман
- ХЭПродюсер
Ховард
Эшман
- ДМПродюсер
Джон
Маскер
- МДПродюсер
Морин
Донли
- АМАктриса дубляжа
Анастасия
Минцковская
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- МПХудожник
Майкл
Перраса мл.
- ДТХудожник
Дональд
Таунз
- АМКомпозитор
Алан
Менкен