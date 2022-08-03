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Русалочка

Русалочка (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, The Little Mermaid
Мультфильм, Приключения79 мин6+

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О фильме

«Русалочка»- мультфильм, снятый на студии Уолта Диснея по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена.Таинственные глубины моря хранят немало тайн, а обитатели океана могут рассказать множество удивительных историй.

Страна
США, Япония
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русалочка»