Русалочка: Начало истории Ариэль (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, The Little Mermaid: Ariel's Beginning
Мультфильм, Мюзикл74 мин6+
О фильме
Представьте далекие времена, задолго до того, как Ариэль познакомилась с Принцем Эриком и вышла на сушу — времена, когда музыка была еще под запретом в подводном королевсте Атлантики. Разрываясь между семейными обязанностями и любовью к музыке, Ариэль должна сделать самый трудный выбор в своей жизни.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Фэнтези
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РКРежиссёр
Рон
Клементс
- ДМРежиссёр
Джон
Маскер
- ДБАктриса
Джоди
Бенсон
- ПКАктриса
Пэт
Кэрролл
- РОАктёр
Рене
Обержонуа
- КДАктёр
Кристофер
Дэниэл Барнс
- ПЭАктриса
Пэдди
Эдвардс
- БХАктёр
Бадди
Хэкетт
- ДМАктёр
Джейсон
Марин
- КМАктёр
Кеннет
Марс
- ЭМАктриса
Эди
Макклёрг
- УРАктёр
Уилл
Райан
- ДМСценарист
Джон
Маскер
- РКСценарист
Рон
Клементс
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- ХЭСценарист
Ховард
Эшман
- ХЭПродюсер
Ховард
Эшман
- ДМПродюсер
Джон
Маскер
- МДПродюсер
Морин
Донли
- АМАктриса дубляжа
Анастасия
Минцковская
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- МПХудожник
Майкл
Перраса мл.
- ДТХудожник
Дональд
Таунз
- АМКомпозитор
Алан
Менкен