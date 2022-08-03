Русалочка: Начало истории Ариэль (фильм, 2008) смотреть онлайн

Представьте далекие времена, задолго до того, как Ариэль познакомилась с Принцем Эриком и вышла на сушу — времена, когда музыка была еще под запретом в подводном королевсте Атлантики. Разрываясь между семейными обязанностями и любовью к музыке, Ариэль должна сделать самый трудный выбор в своей жизни.



