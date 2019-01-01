Русалка (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Неторопливый хоррор о мужчине, стремящемся отомстить русалке за смерть близкого человека, и священнике, попавшем под ее чары. Эл, скорбящий после того, как он утратил любовь всей своей жизни, уверен, что в трагедии виновата русалка — девушка, привязанная к месту, где она когда-то утонула, и губящая всех, кто к ней приблизится. В то же время убежденный христианин Том снимает дом у озера. Там он встречает русалку, которая представляется Ниной. Между ними возникают чувства, и Нина понимает, что Том может остановить ее негасимую тягу к убийствам. Сможет ли Эл смириться с утратой и забыть о мести и будет ли шанс у Тома и Нины, расскажет фильм «Русалка» (2019), который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.



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