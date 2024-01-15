Музыкальная семейная сказка «Руки прочь от моего папы!» — фильм, который отправит вас в яркое, запоминающееся путешествие по детским фантазиям и эмоциям.



Дорка — милая, упрямая и немного ревнивая девочка. После смерти матери главным человеком для нее стал отец, и Дорке кажется, что их маленькая семья идеальна. Но однажды папа говорит дочери, что собирается снова жениться. Для девочки, воспитанной на сказках, мачеха — воплощение всего самого скверного, что только может произойти в жизни ребенка. Дорка решает, что папина избранница — злодейка, а значит ее долг как дочери — спасти отца от «коварной» женщины и во что бы то ни стало сорвать грядущую свадьбу.



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