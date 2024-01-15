Руки прочь от моего папы!
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Руки прочь от моего папы!

Руки прочь от моего папы! (фильм, 2021) смотреть онлайн

8.82021, El a kezekkel a papámtól!
Мюзикл, Семейный92 мин18+

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О фильме

Музыкальная семейная сказка «Руки прочь от моего папы!» — фильм, который отправит вас в яркое, запоминающееся путешествие по детским фантазиям и эмоциям.

Дорка — милая, упрямая и немного ревнивая девочка. После смерти матери главным человеком для нее стал отец, и Дорке кажется, что их маленькая семья идеальна. Но однажды папа говорит дочери, что собирается снова жениться. Для девочки, воспитанной на сказках, мачеха — воплощение всего самого скверного, что только может произойти в жизни ребенка. Дорка решает, что папина избранница — злодейка, а значит ее долг как дочери — спасти отца от «коварной» женщины и во что бы то ни стало сорвать грядущую свадьбу.

Если вы любите доброе ироничное кино о взрослении, принятии и умении отпускать прошлое, то сможете смотреть фильм «Руки прочь от моего папы!» 2021 года на Wink в хорошем качестве.

Страна
Венгрия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
3.5 IMDb