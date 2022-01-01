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Руками (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Руками
Документальные68 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

Этот фильм, снятый в разных уголках России — в Сибири, на Урале, на Алтае и в центральной части, повествует о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. И это не только материальная основа нашего мира из металла, бетона или дерева, но и то, что дарит нашей жизни смысл, вдохновляет и вселяет в нас надежду. За героями фильма — слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом — следит режиссер фильма, который неожиданно из наблюдателя сам становится создателем.

Руками смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Руками»

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