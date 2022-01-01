Руками (фильм, 2022) смотреть онлайн
2022, Руками
Документальные68 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
Этот фильм, снятый в разных уголках России — в Сибири, на Урале, на Алтае и в центральной части, повествует о людях, чьи руки ежедневно создают главные составляющие жизни на планете. И это не только материальная основа нашего мира из металла, бетона или дерева, но и то, что дарит нашей жизни смыс�л, вдохновляет и вселяет в нас надежду. За героями фильма — слесарем и рыбаком, сталеваром и фермером, мебельщиком и анестезиологом — следит режиссер фильма, который неожиданно из наблюдателя сам становится создателем.
Руками смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- ЕГРежиссёр
Евгений
Григорьев
- ВГРежиссёр
Владимир
Головнев
- ЮБРежиссёр
Юлия
Бывшева
- ААРежиссёр
Андрей
Ананин
- ААСценарист
Андрей
Ананин
- НДСценарист
Никита
Добрынин
- ОМСценарист
Оксана
Маврина
- ЮБСценарист
Юлия
Бывшева
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- ВЛПродюсер
Виктория
Лупик
- ВЕПродюсер
Варвара
Ермолаева
- АСПродюсер
Анна
Селянина
- КЛМонтажёр
Константин
Ларионов
- ААОператор
Артём
Анисимов
- АВОператор
Андрей
Ветошкин
- АШОператор
Аркадий
Шаповалов
- ККОператор
�Кирилл
Колотухин
- СБКомпозитор
Сергей
Бобунец
- ЕНКомпозитор
Евгений
Никулин