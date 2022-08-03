Бразильская фантастическая драма о непредсказуемости бытия и людях, переживающих вынужденную изоляцию. Участник фестиваля «Санденс» 2021 года. Джованна живет одна. Такое положение дел абсолютно ее устраивает, но у судьбы свои планы. Однажды девушка знакомится на вечеринке с парнем по имени Яго. Тот проводит ночь у нее дома, а наутро в небе появляется загадочное ядовитое облако из розового газа. Правительство объявляет карантин и запрещает населению покидать свои дома. Так случайные любовники становятся ближайшими соседями.

