Розовое облако (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Бразильская фантастическая драма о непредсказуемости бытия и людях, переживающих вынужденную изоляцию. Участник фестиваля «Санденс» 2021 года. Джованна живет одна. Такое положение дел абсолютно ее устраивает, но у судьбы свои планы. Однажды девушка знакомится на вечеринке с парнем по имени Яго. Тот проводит ночь у нее дома, а наутро в небе появляется загадочное ядовитое облако из розового газа. Правительство объявляет карантин и запрещает населению покидать свои дома. Так случайные любовники становятся ближайшими соседями.
СтранаБразилия
ЖанрФантастика, Драма
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РдАктриса
Рената
де Лелис
- ЭМАктёр
Эдуардо
Мендонса
- ЖПАктёр
Жирли
Паес
- ХБАктриса
Хелена
Бекер
- КРАктриса
Кая
Родригес
- ГЭАктёр
Гэбриел
Эрингер
- АРАктёр
Антонио
Рамос
- МГАктриса
Мария
Галант
- ПБАктриса
Патриция
Барбиери
- ЛТПродюсер
Лучана
Томази
- ПБПродюсер
Патриция
Барбиери
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- БЗХудожник
Бернардо
Зортеа