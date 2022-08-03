Розовое облако
Wink
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Розовое облако
5.12021, A Nuvem Rosa
Драма, Фантастика96 мин18+

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Розовое облако (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Бразильская фантастическая драма о непредсказуемости бытия и людях, переживающих вынужденную изоляцию. Участник фестиваля «Санденс» 2021 года. Джованна живет одна. Такое положение дел абсолютно ее устраивает, но у судьбы свои планы. Однажды девушка знакомится на вечеринке с парнем по имени Яго. Тот проводит ночь у нее дома, а наутро в небе появляется загадочное ядовитое облако из розового газа. Правительство объявляет карантин и запрещает населению покидать свои дома. Так случайные любовники становятся ближайшими соседями.

Страна
Бразилия
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Розовое облако»