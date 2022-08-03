Рождество в Конуэе (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюзи недавно выписали из больницы, и ей нужен круглосуточный уход. Ее муж Дункан решает, что лучшее лекарство для Сюзи (и рождественский подарок, который она никогда не забудет) — это поездка на настоящем колесе обозрения, установленном в их собственном дворе. Ведь в кабине такого колеса много лет назад Дункан сделал Сюзи предложение.

