Wink
Фильмы
Рождество в Конуэе

Рождество в Конуэе (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Рождество в Конуэе
Драма, Мелодрама92 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сюзи недавно выписали из больницы, и ей нужен круглосуточный уход. Ее муж Дункан решает, что лучшее лекарство для Сюзи (и рождественский подарок, который она никогда не забудет) — это поездка на настоящем колесе обозрения, установленном в их собственном дворе. Ведь в кабине такого колеса много лет назад Дункан сделал Сюзи предложение.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.8 IMDb